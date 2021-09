A la Une .. Fausse fusillade à St-Pierre : Le teasing original de La Zoone

Vous avez vu les images de cette fusillade à Saint-Pierre circuler sur les réseaux sociaux, publiées par un membre du groupe de rappeurs La Zoone. Mais les internautes n’ont pas été dupes et ont vite compris qu’il s’agissait d’une mise en scène pour la sortie d’un nouveau clip. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 10:49

Une fusillade en plein tournage d’un clip ! C’est ce qu’ont voulu faire croire les membres de La Zoone, collectif de rappeurs Saint-Pierrois.



L’un d’entre eux a publié avant-hier sur les réseaux sociaux une vidéo prise à distance du lieu de tournage du prochain clip d’Omar, intitulé “Maria”. On y distingue difficilement deux hommes à scooter arriver sur un groupe de jeunes, tirer en l’air avant de fuir.









La vidéo est laissée en ligne sans explication pendant 24 heures. Mais les internautes ne se font pas avoir, et pensent tout de suite à la mise en scène pour annoncer un prochain clip.



Hier soir, La Zoone (production d'artistes, marque de streetwear) révèle le pot-aux-roses sur les réseaux sociaux. On y voit la même scène, mais filmée avec du matériel de vidéaste, pour le tournage d’un clip. L’intro de la nouvelle chanson d’Omar commence donc bien par une fusillade qui vient perturber un rassemblement paisible entre jeunes de Saint-Pierre.









Le clip sera disponible ce vendredi.









