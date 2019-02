Faudrait-il que le sang coule ?

Alors que la plupart des gilets jaunes ont regagné leurs foyers et les cases citoyennes, quelques éléments, autoproclamés porte-parole, se battent pour rencontrer les élus. Ils souhaitent siéger dans un comité, qui ne peut légalement exister.



Je voudrais comprendre ? Les gilets jaunes ne voulaient ni politique ni syndicaliste, pourquoi aujourd'hui, ces individus veulent absolument rencontrer des élus ? Quel est l'intérêt de mettre en place un comité consultatif qui ne servira à rien vu qu'il en existe déjà ? Peut-on siéger dans une instance et parler au nom des Réunionnais sans passer par les urnes ?



De l'autre côté, nos riches élus essaient de détourner notre attention avec un énième débat, payé par les contribuables. Expliquez-moi alors, à quoi ça a servi le livre bleu et le livre jaune des GJ ?



TOUTES CES MASCARADES CONSISTENT TOUT SIMPLEMENT À NOUS DÉTOURNER DES VRAIS PROBLÈMES !



La révolte des gilets jaunes a été volontairement instrumentalisée et focalisée sur une taxe, votée quelques jours auparavant par la Région. Franchement qu'est-ce que ça va changer 3 ou 4 centimes de plus ou de moins sur le carburant, cela me rappelle l'histoire du gaz qui était monté à 25 euros, redescendu ensuite à 15 et remonter à 18. Pour autant, est-ce que la pauvreté a diminué ? Est-ce que le chômage a baissé ? Il faut qu'on arrête de se focaliser sur le carburant, cela ne remplit pas notre estomac.



NE NOUS ÉGARONS PAS, À LA RÉUNION 3 FLÉAUX GANGRÈNENT NOTRE SOCIÉTÉ !



LA CORRUPTION DE NOS ÉLUS ET DES NOTABLES : Magouille, emploi fictif, détournement de fonds, clientélisme, prise d'illégale d'intérêt, discrimination à l'embauche, abus de pouvoir, abus de biens sociaux et j'en passe... La solution c'est une vraie justice, quand certains élus dormiront en prison, cela fera réfléchir les autres. Force est de constater qu'actuellement, c'est la belle vie pour tous ces magouilleurs, la Réunion est devenue une république bananière.



LE CHÔMAGE : Le travail c'est pouvoir nourrir sa famille, rendre au créole sa dignité, l'émancipation, sortir de l'assistanat, se sentir utile, aussi et surtout moins de suicide. 40 années de politiques, un bilan négatif pour nos élus, 342 000 Réunionnais dans la pauvreté et 150.000 aux chômages, à l'inverse, nos élus ont considérablement augmenté leurs patrimoines.



LA VIE CHÈRE : Perte du pouvoir d'achat, appauvrissement de la population, endettement des smicards, difficultés des petites retraites. Les prix à la Réunion c'est du vol, une escroquerie en bande organisée, distributeurs, élus, contrôleurs, associations des consommateurs, ils sont complices et mangent sur la même table de la préfecture à la garden-party du 14 Juillet. Surtout cette femme qui doit sa notoriété aux consommateurs qu'elle a bien longtemps déjà trahis, en se vendant à ceux qui ont le pouvoir. Ensemble, ils se gavent, s'engraissent sur le dos des Réunionnais.



Comment se fait-il qu'un seul groupe possède pas moins de 40% de l'économie de la Réunion ? Qui délivre les autorisations ?



Pour cacher ces 3 fléaux, on détourne l'attention des Réunionnais sur un débat futile, un rendez-vous ridicule à l'Élysée.



Pendant ce temps, un élu trempé dans la corruption est encore relaxé, un maire à la tête de la SIDELEC cumule des salaires... Et ça continue !



Face à l'irresponsabilité de ces élus, arrogants et provocateurs, rajouter à cela la manipulation, je suis très inquiet, de voir dans ce mouvement de colère et de détresse, que si rien ne change, nos concitoyens risquent de faire couler du sang. Les douaniers le savent, les bateaux ne transportent pas que de la drogue, il y a aussi des armes...