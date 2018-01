A la Une . Fast and Furious réunionnais: Le fou défie la police de St-Denis à St-Paul

On se serait cru dans un film d’action. Une vitesse alarmante sur la route du littoral pour quitter Saint-Denis au plus vite, les policiers en danger, un barrage de voitures de police, des freins à main maîtrisés… Tout cela pour échapper à un contrôle routier dans le chef-lieu samedi dernier.



Il pleut des cordes ce soir-là. Alors que le Portois de 30 ans roule bien trop rapidement sur une route trempée, avec sa femme et deux enfants âgés de 4 et 6 ans dans la voiture, il se retrouve tout à coup face à un contrôle de police. Ayant bu, il n’a aucune envie de se faire contrôler. Marche arrière, puis démarrage en trombe, avant de griller un feu rouge et de percuter le trottoir. Et ce n’est que le début.



La police se met aux trousses du conducteur qui roule maintenant à 120 km/h sur le pont Vinh-San. Mais les forces de l’ordre ne lâchent rien et se trouvent désormais à sa hauteur, sur sa droite. Coup de volant en direction de la police pour tenter de s’en débarrasser mais ces derniers parviennent à freiner et l’éviter de justesse.



Il monte à 160 km/h sur la route du littoral… Une route basculée, glissante à cause des fortes pluies et encore plus dangereuse à cause des vagues qui viennent heurter la côte et parfois les voitures. Alertés par leurs collègues, les policiers du Port attendent l’arrivée du fou et forment un barrage. Mais rien à faire : frein à main, demi-tour et la route de Cambaie prise à contre-sens. La police tente donc de percuter sa voiture et espèrent l’arrêter une fois pour toutes, mais rien n’y fait.



"Je voulais me faire contrôler chez moi au Port"



Arrivé à Sans Soucis, comprend-il peut-être qu’il risque de faire un tour de l’île s’il continue, car il s’arrête de lui-même. Son explication : " Je voulais me faire contrôler chez moi au Port". On y croit moyennement. Lorsqu’il affirme qu’il était alcoolisé et pris de panique, c’est déjà plus plausible. Il est en effet contrôlé avec plus de 0,80 g d’alcool par litre de sang. Sans permis et sans assurance, la totalité des infractions de la soirée est de cinq, si l’on compte le refus d’obtempérer, les feux rouges grillés et la mise en danger de sa concubine, des enfants, de la police et du public. Selon sa compagne, il "roulait un peu vite" mais "il maîtrisait". Nous voilà rassurés.



Sept condamnations sur con casier judiciaire : violences sur mineur, délit de fuite, escroquerie, usage de stupéfiants, monnaie falsifiée… En juin dernier il a été condamné à sept mois de prison avec sursis pour une conduite sous l’empire de l’alcool. En garde à vue il menace la police et dit vouloir être jugé au plus vite.



Le voilà donc condamné à 10 mois de prison ferme auxquels sont ajoutés les sept mois prévus en cas de non-respect de la loi. Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 193 fois





Dans la même rubrique : < > La prison pour un SDF qui a volé une carte prépayée à 15 euros [VIDEO] Impressionnante montée des eaux de la Ravine Blanche au radier des 400