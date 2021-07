Fast & Furious sur la contournante de Saint-Jo

Les gendarmes étaient mobilisés ce week end pour votre sécurité sur les routes. Des faits particuliers sont à signaler.



Vendredi matin de 09 à 11 heures, les gendarmes de Saint-Joseph, avec le concours des motards de La Rivière Saint-Louis, ont mis en oeuvre un contrôle de la vitesse sur le contournement de la commune, axe comprenant de nombreux rond-points où la vitesse est limitée à 70 km/h. Une automobiliste a été contrôlée à la vitesse de 132 km/h. Outre le permis de conduire qu'elle a dû laisser aux gendarmes, sa voiture a été placée en fourrière administrative. Elle encourt une perte de 6 points et une forte amende. Trois autres automobilistes ont été sanctionnés pour excès de vitesse.



Vendredi soir de 19h30 à 22h00, secteur de Duparc à Sainte-Marie, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît ont mené une opération visant à prévenir les pousses, les rassemblements de véhicules tunés et contrôler les mobilités. Le bilan fait état de 19 infractions constatées parmi lesquelles 2 conduites sous emprise de l'alcool, 2 conduites sous emprise de zamal, 1 refus d'obtempérer, 3 défauts d'assurance, 3 défauts de contrôle technique, 3 constats de vitesse excessive, 1 usage de téléphone au volant et 1 non port de casque.



Dans l'ouest, samedi soir de 22 heures à 01 heure, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et Rivière Saint-Louis ont effectué un contrôle ciblant les addictions sur la commune de l'ouest. 8 conduites sous emprise d'alcool dont 2 délictuelles ont été constatées.



Toujours dans l'ouest mais cette fois de 16 à 18 heures ce dimanche, route du théâtre et sur la RD100, voie cannière, 12 motocyclistes de l'EDSR ont mené une action ciblant les infractions graves.



Au total 18 infractions ont été relevées dont 5 conduites sous emprise de produits stupéfiants, 2 sous emprise d'alcool, 4 défauts d'assurance dont un automobiliste en état de récidive légale, 2 défauts de contrôle technique, 1 non port de ceinture, 1 pneumatique lisse et 1 permis de conduire non prorogé. Enfin, les gendarmes ont procédé à la rétention de 5 permis de conduire et 4 immobilisations avec mise en fourrière ont été prononcées.



Le bilan des opérations menées ce week end dans le détail :



NOMBRE D'INFRACTIONS : 89



NOMBRE DE RETENTION DE PERMIS : 14



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 14 dont 6 délictuelles



NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 8



NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 41 dont 8 en fourrière



NOMBRE DE DÉFAUT D'ASSURANCE : 9



NOMBRE DE DÉFAUT DE PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 3



NOMBRE DE VITESSE : 25 dont 10 avec interception



NOMBRE DE NON PORT DE CEINTURE : 2



NOMBRE D’USAGE DE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 3



NOMBRE DE NON RESPECT DE LA PRIORITÉ : 6



NOMBRE DE NON PORT DE CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 5



NOMBRE DE DEFAUT DE CONTROLE TECHNIQUE : 5



NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 2



NOMBRE DE NON MUTATION CARTE GRISE : 1



NOMBRE DE DEPASSEMENTS DANGEREUX : 2



NOMBRE NON RESPECT DE LA LIGNE CONTINUE : 2



NOMBRE DE VITRE TEINTEE : 1



NOMBRE DE DEFAUT DE PLAQUE D'IMMATRICULATION : 1