Party

Fashion Show de l'ACH : Une vente aux enchères et un défilé de mode pour la bonne cause

Comme chaque année, l'événement est devenu incontournable au Moca à Montagaillard. En présence de plus de 300 personnes, La Fashion Show de l'ACH avec les superbes mannequins de l'agence Master and Models, et une vente aux enchères à but caritatif, séduisent de plus en plus. L'occasion de récolter des fonds pour la bonne cause au bénéfice de la Maison du bonheur et des autres structures de l'ACH.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com