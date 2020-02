Farid Mangrolia rejoint Cyrille Hamilcaro

Encore deux semaines avant la clôture des listes en vue des municipales et le mercato est loin d'être fini. L'ancien président de l'association des artisans et commerçants de Saint-André décide de mener campagne dans le sud de l'île, aux côtés de l'ancien maire de Saint-Louis.



Loin d'être considéré comme un parachutage, le référent local de LREM informe la population qu'il travaille sur la commune de Saint-Louis depuis plusieurs années. "Implanté au centre-ville de Saint-Louis, j’échange et côtoie depuis quelques années cette population qui aime et vit Saint-Louis avec passion. En tant que commerçant, je me suis naturellement tourné vers l’Association des Commerçants et Industriels de Saint-Louis, où j’ai pendant trois années travaillé avec mes confrères à mettre en place un canal de confiance pour le développement économique de Saint-Louis, entre la municipalité et les commerçants de la ville, pour l’organisation des nocturnes, des foires commerciales ou encore de l’élection de Miss Saint-Louis", détaille Farid Mangrolia.



Le parti LREM mis au courant



"Aujourd’hui, après avoir bien pris le temps de la réflexion, j’ai décidé de faire un grand saut dans l’arène politique locale en me présentant sur la liste de Cyrille Hamilcaro. J’aimerais d’abord remercier Cyrille Hamilcaro pour sa confiance puis tous ceux qui m’ont encouragé dans mes projets et démarches. J’espère que mon expérience d’entrepreneur et mon soutien seront bénéfiques au projet pour Saint-Louis et La Rivière. Cyrille Hamilcaro est un homme de parole et un visionnaire. C’est la personnalité du candidat, simplicité et efficacité, qui m’a convaincu et me conforte dans ce choix. Le fait qu’il soit également soutenu par l’ensemble des personnalités de droite et du centre montre bien la confiance totale qui lui est apportée", avance Farid Mangrolia.



Le référent LREM dit vouloir "apporter à son tour, et très humblement, toute mon énergie et toutes mes connaissances au service de toute la population de Saint-Louis et de La Rivière; Nous avons des défis à relever pour l’avenir de nos enfants, et les décisions se doivent d’être prises aujourd’hui. J’ai pris la mienne et elle n’engage pas le parti auquel j’appartiens et qui a été averti de ma démarche", tient-il à préciser.