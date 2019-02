Farid Mangrolia nouveau référent de La Réunion pour LREM

président de la coordination des TPE 974.

Farid Mangrolia a été choisi par Paris pour être le nouveau référent territorial de La République en Marche, sur proposition des comités locaux. Une nomination qui intervient cinq mois après la démission d'Henri Chane-Tef pour désaccords politiques."Je l'ai appris avant-hier soir lorsque j'ai été contacté par le siège à Paris. J'ai accepté la lourde tâche de représenter le parti présidentiel à La Réunion mais aussi les Réunionnais auprès de Paris", réagit ce jeudi le"Dès hier soir, les marcheurs ont été mis au courant de ma nomination. Nous avons déjà commencé à travailler sur la structuration du parti version 2019".Soutien d'Emmanuel Macron de la première heure (depuis 2016), le chef d'entreprise assure que la nouvelle équipe départementale sera "soudée, dynamique et ouverte au débat", avec à ses côtés Stéphane Randrianarivelo (référent départemental des Jeunes avec Macron lors de la campagne présidentielle) et Sharif Bemat (coordonnateur LREM Sud), avec qui il compte "travailler de concert".Si c'est dans un contexte marqué par le mouvement des gilets jaunes qu'il endosse ce nouveau rôle, Farid Mangrolia se réjouit d'une période "propice au travail, et donc aux solutions".