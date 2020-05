Politique Farid Mangrolia invite les chefs d’entreprises à demander l’aide du fonds de solidarité réunionnaise Alors que 50 millions d’euros d’aides, cumulables avec celles de l’Etat, sont aujourd’hui proposées aux TPE réunionnaises, le référent de La République En Marche à La Réunion, Farid Mangrolia, invite les chefs d’entreprises qui n’en ont pas encore bénéficié à faire leur demande. Voici son communiqué: Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 17:11 | Lu 104 fois

L’Etat et la Région ensemble aux côtés des entreprises réunionnaises



La République En Marche Réunion annonçait le 5 mai 2020 avec fierté aux TPE réunionnaises que nous avons été entendus sur les spécificités des entreprises notre île à savoir une aide financière pour toutes les TPE avec ou sans salariés et l’annulation des charges sociales.



Aujourd’hui, nous souhaitons saluer le travail de Didier Robert, Président de la Région Réunion et d’Ibrahim Patel Président de la CCIR, qui depuis le début de la crise sanitaire sont aux cotés des entreprises, notamment les TPE.

En effet, ce sont pas moins de 5 outils opérationnels et 50 millions d’euros d’aides financières cumulables avec celles de l’état ont étés mises en place.



Nous faisons également un appel aux chef d’entreprises qui, n’ont pas su, ou pas encore eu le temps de demander l’aide du Fonds de Solidarité Réunionnaise de le faire.

Elle s’effectue de façon dématérialisée sur le site de la Région Reunion et ils peuvent en cas de besoin s’appuyer sur les services de la CCIR.



Cette aide est en faveur de TPE réunionnaises, micro-entrepreneurs et professions indépendantes. Elle est ouverte aux entreprises de moins de 10 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000€ et qui ont, pendant la période de confinement, été contraintes de fermer ou bien ont subi une perte de chiffres d’affaires d’au moins 20 %.



Pour rappel, sont éligibles les dépenses telles qu’un besoin de financement de la trésorerie ou le besoin en fonds de roulement de l’entreprise induit par une baisse de chiffre d’affaires. La subvention sera allouée de manière forfaitaire par tranche de chiffre d’affaires et varie de 1000€ à 2500€.





Farid Mangrolia

Référent La République En Marche !



