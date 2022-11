Communiqué Farid Mangrolia félicite Mael Disa, nouveau président de LADOM

J’ai appris avec joie cette nomination de mon ancien collègue Maël Disa en tant que nouveau président de LADOM. Pour rappel, cette structure à pour objectif de venir en aide aux résidents d’Outre-Mer en facilitant leur accès à la mobilité. Je ne doute pas un seul instant de la volonté et la capacité de Maël Disa sur cette nouvelle fonction, pour preuve il a démontré son sérieux dans les différentes missions qui lui ont été confiées jusqu’aujourd’hui. J’adresse toutes mes félicitations et je lui souhaite de réussir ce nouveau défi, en ayant toujours en tête l’ensemble des territoires ultramarins et l’intérêt général comme feuille de route. Farid MANGROLIA Tous dionysiens