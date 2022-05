Législatives

Farid Mangrolia "candidat pour un réflexe Outre-mer systématique, instantané et adapté"

Farid Mangrolia a tenu une conférence de presse ce vendredi matin pour évoquer sa candidature sur la première circonscription.

Par N.P - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 20:43

Dionysiennes, Dionysiens, Dionysiennes, Dionysiens,



Vous me connaissez : je suis fier d’être Dionysien. Je suis un homme d’action, de courage et d’engagement. Je veux faire gagner Saint-Denis. Vous me connaissez : je suis fier d’être Dionysien. Je suis un homme d’action, de courage et d’engagement. Je veux faire gagner Saint-Denis.



Chômage, écologie, migrations…Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise sans précédent. Chômage, écologie, migrations…Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise sans précédent.



Une crise mondiale avec une montée inquiétante des extrêmes, qui attaquent l’équilibre de notre Vivre Ensemble. Cette menace nous oblige à nous mobiliser. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire Dionysienne avec des valeurs de progrès, d’humanisme et de respect. Une crise mondiale avec une montée inquiétante des extrêmes, qui attaquent l’équilibre de notre Vivre Ensemble. Cette menace nous oblige à nous mobiliser. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page de notre histoire, une histoire Dionysienne avec des valeurs de progrès, d’humanisme et de respect.



Saint-Denis est une chance pour chacune et chacun. Avec vous et pour vous, je veux faire renaître un Saint-Denis qui développe l’Emploi et le Social, avec une Économie forte, humaine et innovante. Un Saint-Denis des valeurs qui invente des solidarités nouvelles. Un Saint-Denis puissant pour protéger notre Environnement et pour faire respecter notre Culture et notre Identité. Saint-Denis est une chance pour chacune et chacun. Avec vous et pour vous, je veux faire renaître un Saint-Denis qui développe l’Emploi et le Social, avec une Économie forte, humaine et innovante. Un Saint-Denis des valeurs qui invente des solidarités nouvelles. Un Saint-Denis puissant pour protéger notre Environnement et pour faire respecter notre Culture et notre Identité.



Je suis Candidat pour un Réflexe Outre-Mer systématique, instantané et adapté à chaque territoire ! Je suis Candidat pour un Réflexe Outre-Mer systématique, instantané et adapté à chaque territoire !



Le 12 juin 2022, dîtes non aux coupables du passé et aux incapables d’aujourd’hui ! Le 12 juin 2022, dîtes non aux coupables du passé et aux incapables d’aujourd’hui !

Ensemble, nous pouvons agir pour défendre durablement Saint-Denis et construire le futur de nos enfants. Ensemble, nous pouvons agir pour défendre durablement Saint-Denis et construire le futur de nos enfants.



Farid Mangrolia Farid Mangrolia

Candidat « Tous Dionysiens » aux Législatives de la 1ère Circonscription Saint-Denis Candidat « Tous Dionysiens » aux Législatives de la 1ère Circonscription Saint-Denis

Priyamvada Catapoule Priyamvada Catapoule

Suppléante Suppléante



















Photo de la conférence de presse du 20 mai 2022 sur la parcelle AO14 - 17 rue Michel Ha-Sam (rue des Limites) là où j’ai grandi et où mon père a été exproprié il ya 20 ans.

