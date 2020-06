Communiqué Farid Mangrolia: "Soutien aux équipes de Richard Nirlo"

Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 08:25 | Lu 82 fois





Je tiens tout d’abord à exprimer toute mon indignation face à cette violence qui n’a pas lieu d’être en tout lieu et de rappeler que nous sommes dans un pays de droit, que nous pouvons librement porter haut et fort nos convictions politiques sans avoir à craindre pour sa sécurité.



J’adresse tout mon soutien à l’ensemble des équipes de Richard Nirlo maire de Sainte-Marie et je place ma confiance sur le travail minutieux des forces de l’ordre pour que les auteurs soient rapidement interpellés.

Farid MANGROLIA

