Farid Mangrolia: "Rendre progressivement l'accès du littoral aux Réunionnais" Publié le Jeudi 7 Mai 2020



Le Ministre de l’intérieur Christophe Castaner a annoncé en conférence conjointe avec le Premier Ministre Edouard Philippe, que là où les Maires et Préfets considèreront que c’est faisable, l’accès aux plages sera possible dès lundi.



LaREM réunion se félicite de cette décision car rappelons-le, La Réunion dans une situation sanitaire et géographique bien différente de la métropole.



Quelques éléments pour expliquer pourquoi nous devrions ouvrir l’accès aux plages à l’île de La Réunion. Nous sommes classé parmi les départements vert et nous n’avons pas de problème avec la contrainte dites des 100 km.Il faut souligner le fait que nous sommes une île et que la mer contrairement aux départements métropolitains fait partie de notre environnement immédiat.De plus nous nous approchons de l’hiver australe et il y aura forcément moins d’affluence qu’en été sur les bords de mer.



Rappelons à toutes fins utiles que cette autorisation concernera pour l’instant l’ouverture des plages à la marche ou au jogging mais pourrait concerner dans le meilleur des cas l’accès à la baignade et autres sports nautiques dans les zones autorisés.



Je suis évidemment favorable à l’idée de rendre progressivement l’accès du littoral sur tout le territoire réunionnais, pour toutes les raisons évoquées. Le ministre de l’Intérieur a donné son feu vert, la balle est maintenant dans le camp des maires et de La Préfecture.



Aussi, après des échanges avec des spécialistes des questions liées à la mer, je rejoins l’idée qu’il faut permettre également l’accès aux petits pêcheurs traditionnels pour deux raisons. La première est que c’est une tradition populaire et la deuxième c’est qu’elle permet surtout à beaucoup de familles modestes de manger du poisson frais.

Farid Mangrolia

Référent La République En Marche !

