Communiqué Farid Mangrolia : "Malaises successifs à la mairie de Saint-Denis"

Dans un communiqué, Farid Mangrolia somme la maire du chef lieu de "mettre de l'ordre" dans la mairie, et de "ne laissez pas les petits chefs faire la loi". Publié le Samedi 3 Septembre 2022

Communiqué de Farid Mangrolia :



Ericka Bareigts en vacances à Paris pendant que les malaises s’enchaînent à la Mairie de la Ville de Saint-Denis de La Réunion :



Sait-elle que des employés de la commune sont en souffrance ?



Sait-elle que les pompiers sont intervenus à la mairie du centre-ville au service état civil hier après-midi car deux employées exténuées étaient inconscientes ?



Sait-elle que des employés sont psychologiquement touchés par les agissements de certains directeurs, directrices , coordonnateurs et coordonatrices - cautionnés, titularisés, promus par des élu(e)s - qui font la pluie et le beau temps sous prétexte d’être protégé car proche du pouvoir ?



Sait-elle que ces personnes bousculés, maltraités, sont des jeunes et moins jeunes, pères et mères de famille qui parfois ont donné toutes leurs vies au service de la collectivité bien avant son arrivée ?



Sait-elle qu’elle est seulement de passage et est responsable du bien-être à tous les niveaux des employés communaux ?



Madame le Maire, si vous vous souciez réellement de la commune ne laissez pas les petits chefs faire la loi dans la mairie et mettez-y de l’ordre ! Il en va de la santé psychologique et mentale de nos employés communaux ainsi que de la continuité du service public pour nos ressortissants.



Farid Mangrolia