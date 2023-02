Communiqué Farid Mangrolia : "Les Socialistes bradent la sécurité des dionysiens"

Dans un communiqué, Farid Mangrolia dénonce les agressions répétées au centre-ville de Saint-Denis. Par NP - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 13:00

Hier, samedi 25 février 2023 au niveau du Pôle Océan un groupe déterminé d’une quinzaine des jeunes armés de machettes et de selles de vélos ont poursuivis un autre pour en découdre en plein centre-ville de Saint-Denis aux alentours de 17h30 heures de forte affluence. Si nous ne connaissons pas pour le moment les motivations de ce règlement de compte qui a fini chez un commerçant qui a été bousculé et vu son commerce saccagé, nous constatons que le sentiment d’insécurité ne cesse d’augmenter sur la capitale.

Comment lutter efficacement contre la délinquance en réduisant constamment le nombre de nos policiers municipaux (-9% sur la période 2014-2019). Selon les chiffres du ministère de l’intérieur nous avons moins de 40 policiers municipaux ce qui revient à dire 1 policier pour 3769 personnes alors que dans le même temps à Saint-Pierre le nombre est augmentation (+73 %) soit 1 policier pour 1956 habitants.



Nous devons avoir une vraie politique de vidéo protection, des médiateurs en continue sur la ville, plus de patrouilles pédestre avec chien pour rassurer les passants et dissuader les truands.



En, effet le sentiment d’impunité totale pousse les délinquants à la surenchère et aux actes de plus en plus sanglants.



Pour rappel, la prostitution, le trafic de drogue dure, les cambriolages et agressions physiques sont légions depuis des années et prolifèrent depuis la mandature d’Ericka Bareigts.