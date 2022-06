Législatives

Farid Mangrolia : "Ericka Bareigts et la politique des gros bras !"

Communiqué de Farid Mangrolia, candidat sur la 1ère circonscription :

Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 17:18

Un individu d’une quarantaine d’années a agressé verbalement mes enfants ainsi que leurs camarades le jour de l’anniversaire de mon fils aîné dans une structure de jeu à Sainte-Clotilde. L’homme s’est introduit dans l’espace de jeux réservé aux enfants et s’est permis de crier sur mes enfants et ceux des mes amis. Demandant des explications à cette personne, et surtout pourquoi il n’a pas interpellé le responsable afin qu’il fasse la médiation au lieu d’aller crier sur des enfants il m’a interpellé par mon nom et mon prénom « tu te prends pour qui Farid Mangrolia, viens dehors que je te règle ton compte » Après m’être renseigné, il s’avère que cette individu est un coach sportif, boxeur et travaille avec la municipalité de Saint-Denis dans le quartier des Camélias. Je tiens à dire à l’ensemble des Dionysiens et des Dionysiens, et en particulier à madame Le Maire que ma candidature aux législatives et mon opposition à la municipalité est purement politique, à aucun moment des violences envers un candidat , ne peuvent être tolérées. Je déplore cette montée de la violence à Saint-Denis et je suis choqué de voir que cette personne a la bénédiction de la municipalité. En effet, il pose fièrement sur la photo de la conférence de presse d’Ericka Bareigts lors de l’ouverture du centre MMA des Camélias. Coïncidence ou service commandé ? La question à le mérite d’être posée ! Je déposerai plainte avec nos témoins dès demain au commissariat de Saint-Denis pour injures et menaces sur ma personne et aussi en tant que candidat aux Législatives sur la 1ère circonscription et opposant politique.