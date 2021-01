Société Farid Mangrolia: "Ericka Bareigts brade la sécurité des Dionysiens"

L'agression subie jeudi par un glacier du centre-ville de Saint-Denis et de son fils par une bande de jeunes continue de faire parler. Après le président de la Chambre de commerce Ibrahim Patel et l'Union des commerçants dionysiens, c'est au tour de l'ancien référent de la République en marche dans l'île, Farid Mangrolia, de déplorer un manque de sécurité dans le centre-ville de Saint-Denis. Pour le responsable du groupe de réflexion "Tous Dionysiens", la maire Ericka Bareigts doit revoir sa copie "sur la sécurisation des biens et des personnes sur Saint-Denis". Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 09:29 | Lu 154 fois

Nous avons tous pu voir sur les réseaux sociaux l’agression dont a été victime un commerçant et son fils en pleine rue Maréchal Leclerc ce jeudi 14 janvier 2021.



Nous déplorons bien entendu le manque d’anticipation du Maire, des élus en charge du centre-ville, de l’économie, et de la sécurité de ne pas avoir renforcé les équipes de sécurité notamment au centre-ville durant cette période de vacances scolaire et de restriction des déplacements dû à la crise covid-19.



Nous sommes venus ce vendredi, apporter notre soutien et accompagner les victimes dans leurs démarches, et c’est avec stupéfaction que nous avons appris que ni les adjoints, ni le maire, n’avait fait le déplacement.



De plus, comment lutter efficacement contre la délinquance en réduisant constamment le nombre de nos policiers municipaux ( -9% sur la période 2014-2019). Selon les chiffres du ministère de l’intérieur nous avons moins de 40 policiers municipaux ce qui revient à dire 1 policier pour 3769 personnes alors que dans le même temps à Saint-Pierre le nombre est augmentation (+73 %) soit 1 policier pour 1956 habitants.



Les commerçants, les résidents et tous ceux qui fréquentent le centre-ville de Saint-Denis ne sont pas des sous-dionysiens !



Nous demandons expressément à la municipalité de revoir sa copie sur la sécurisation des biens et des personnes sur Saint-Denis.