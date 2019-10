Communiqué Farid Mangrolia: "Aucun Réunionnais à moins de 1000€ ! Une réforme des retraites ambitieuse et nécessaire"





La solidarité entre les générations est un principe intangible de notre pays : ceux qui travaillent aident ceux qui ont travaillé. Si nous voulons préserver ce pacte national, l’évolution de notre système est incontournable.



Pourquoi ?



• Parce que l’espérance de vie s’est allongée, on vit de plus en plus vieux en bonne santé ;

• Parce que le monde du travail a changé, on ne travaille pas aujourd’hui comme on travaillait avant ;

• Parce que certaines personnes sont pénalisées par le système actuel, notamment les femmes ;

• Parce que si nous ne faisons rien, nos retraites vont se dégrader et les générations futures n’auront pas de retraite.



Nous pouvons tous contribuer à cette consultation jusqu’à fin décembre en participant à nos ateliers ou sur :

https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/pages/exprimez-vous-sur-les-preconisations



Neuf thématiques sont soumises au débat :

• Un système de retraites commun à tous

• Un système de retraites à points

• L’âge légal du départ et l’âge du taux plein

• Les dispositifs de solidarité : chômage, maladie, maternité, invalidité, minimum retraite, enfants et veuvage.

• Le niveau des retraites

• La pénibilité et les spécificités de certains métiers

• La transition emploi-retraite

• Le pilotage du système universel de retraites

• La transition tend vers le nouveau système de retraites



Nous rencontrons chaque jour, des Réunionnais avec de petites retraites, des agriculteurs, des indépendants. Afin d'arrêter avec les contre vérités distillées chaque jour par ceux qui jouent sur la peur, j'appelle chaque Réunionnais à réagir aux différentes préconisations, à proposer leurs idées et devenir les ambassadeurs d'un projet essentiel pour l'avenir de notre système de retraites. Les retraités d'aujourd'hui sont à l'abri des évolutions de notre société, en garantissant à tous ce minimum de 1000 euros nous protégerons ceux de demain.







