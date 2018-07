<<< RETOUR La Réunion Positive

Farandole de découvertes pour les apprentis Réunionnais

En début d’année, 14 jeunes Réunionnais apprentis boulangers-pâtissiers de l’URMA de Sainte-Clotilde se sont rendus au salon Europain 2018, et dans la très renommée Maison Kayser. Cette expérience pédagogique en mobilité a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles facettes de leurs futurs métiers.



Portée par la CMA et la Région Réunion, cette action de mobilité a eu pour objectif de faire découvrir aux apprentis un autre milieu professionnel, mais également de les sensibiliser aux opportunités professionnelles (emploi et formation) en Métropole.



LA MAISON KAYSER



Créée dans le 5ème arrondissement de Paris en 1996, la Maison Kayser représente aujourd’hui un réseau international de boulangeries artisanales avec plus d’une centaine de boutiques situées dans 20 pays, principalement au Japon (32 boutiques). Dans chaque pays, les produits s’adaptent aux cultures et aux goûts locaux.



Maroc, Hong Kong ou New York ont rejoint la liste des implantations du groupe au cours de ces dernières années.



LE SALON EUROPAIN



Europain, salon international de la boulangerie, pâtisserie, glacerie, chocolaterie et confiserie, est l’évènement global et unique qui rassemble le savoir-faire français et les nouveautés internationales en produits, équipements et services pour toute la filière.



Durant 4 jours, les 48 000 m2 du Parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte ont regroupé plus de 500 exposants et marques et tous les acteurs stratégiques intervenant sur la filière boulangerie et pâtisserie dans le monde. Près de 65 000 professionnels se sont rendus sur cet évènement incontournable articulé autour de trois nouvelles thématiques : JE FABRIQUE - JE VENDS - JE GÈRE.



