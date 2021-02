Météo Faraji évolue à 2725 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion

La tempête tropicale modérée Faraji évolue toujours dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Le système dépressionnaire, dont la pression au centre est estimée à 996 hPa, était situé à 4h locales aux points 13.7 Sud et 80.4 Est, soit à 2 725 km à l'Est-Nord-Est de La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 07:41 | Lu 196 fois

Faraji poursuit son déplacement vers le sud à une vitesse de 9 km/h.



"Faraji se trouve à l'extrême Est du bassin et va évoluer sans concerner les terres habitées. Une période d'intensification est en cours et devrait l'amener au stade de cyclone, voire plus, au cours des prochains jours", indique Météo-France.



À noter qu'un risque faible de formation de tempête tropicale modérée existe à partir de mercredi prochain dans le canal du Mozambique, poursuit Météo-France.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 07/02 à 04h locales, par 14.7 Sud / 80.6 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 08/02 à 04h locales, par 14.8 Sud / 81.6 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 09/02 à 04h locales, par 14.7 Sud / 83.7 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 10/02 à 04h locales, par 15.6 Sud / 85.7 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 11/02 à 04h locales, par 17.0 Sud / 86.1 Est