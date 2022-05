Courrier des lecteurs Fantômas et Superwoman

Ces derniers temps, pris par différents projets menés au sein du LP L’Horizon, je n’ai pas vu passer la déclaration de candidature de Mme Orphé aux prochaines législatives.



Ce matin, en pédalant sur les routes de ma commune à Sainte-Marie je tombe sur une affiche et en consultant internet, je découvre les déclarations de la dame qui m’ont bien fait sourire : la députée sortante serait un fantôme, « Fantômas » et Madame Orphé se voit certainement en Superwoman.



J’aimerais donc rappeler à Superwoman qu’elle et ses petits camarades de l’équipe municipale dionysienne ont laissé tomber les élèves du LP L’Horizon comme de vieilles chaussettes.



Rappel des faits : après l’élection municipale de 2020, Mme Orphée invite quelques acteurs associatifs investis dans le vélo à une petite réunion sur la politique du vélo à Saint-Denis.



Elle est fière des 37km de bandes et pistes cyclables de la ville -distance ridicule par rapport à l’étendue de l’agglomération- et n’écoute guère les différents intervenants, trop concentrée à prendre elle-même un maximum de photos des acteurs présents, dont certains comme l’association Lo Guêpe réfléchissent depuis de longues années aux moyens d’améliorer la circulation des vélos avec des solutions concrètes.



Parmi celles-ci, l’une nous tient à cœur : l’aménagement d’une piste cyclable au milieu de la Coulée Verte en contre bas de notre établissement qui permettrait de rejoindre le boulevard Sud de façon sécurisée.



Avec mon collègue du lycée, nous lui proposons de voir avec les enseignants de notre lycée professionnel spécialisé dans le bâtiment afin de réaliser à moindres coûts ces aménagements.



Les administratifs semblent séduits par la démarche et proposent une visite sur le terrain.



De notre côté, nous sollicitons notre proviseur et les enseignants.



La réponse est positive pour l’ouverture d’un chantier-école valorisant le travail d’élèves qui seront fiers de montrer à leurs camarades ce dont ils sont capables.



Nous avons dans la foulée une réunion avec l’adjointe de Moufia et l’adjoint aux sports et enfin une visite du site.



On nous explique que l’on doit juste consulter les différents services pour vérifier la faisabilité des travaux au niveau technique, mais que l’on peut d’ores et déjà travailler sur la convention de chantier-école, ce que nous avons fait.



À partir de là, plus aucune réponse des différents adjoints de la mairie, malgré nos nombreuses relances. Je tiens à la disposition des journalistes l’intégralité des courriels envoyés. Les enseignants et les élèves ont attendu en vain toute une année.



Il faut dire qu’entre temps, les élections départementales étaient passées par là et la Superwoman élue au Département n’avait plus besoin de laisser croire en son super pouvoir.



Alors, Madame Orphé, si votre dynamisme d’adjointe municipale se résume à des effets d’annonce, si l’enseignante que vous avez été n’est pas capable de plus de considération pour les lycéens de St Denis, je peux comprendre que vous n’ayez pas été réélue aux législatives de 2017.



