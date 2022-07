Courrier des lecteurs Fans de jeux de société ? Rendez-vous dans le réseau de lecture publique de Saint-Paul

Par N.P - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 09:50



Médiathèque Michel Adélaïde de Saint-Gilles-les-Bains : Tous les mardis de 14h à 17h.

Bibliothèque de Bois-de-Nèfles : Tous les jeudis de 14h à 17h.

Bibliothèque du Guillaume : Tous les mardis de 9h à 12h.

Médiathèque de Plateau Caillou : Tous les mercredis de 9h à 12h. Plus de renseignements et réservations au 0262 45 81 85. Vous êtes un adepte des jeux de société? On vous donne rendez-vous dans les différents équipements culturels de la Ville de Saint-Paul. Le réseau de lecture publique de Saint-Paul s’anime ! Venez en famille ou entre amis découvrir et jouer à différents jeux de société avec l’association “La Rivière des Jeux”. Du 19 juillet au 11 août 2022, à partir de 3 ans, rendez-vous dans les médiathèques et bibliothèques du territoire.Plus de renseignements et réservations au 0262 45 81 85.