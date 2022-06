A la Une .. Fanny J se produira à La Réunion le 17 juin à Saint-Gilles

Rendez-vous le 17 juin à Saint-Gilles pour retrouver une des plus belles voix du Zouk, Fanny J. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 12:06





Plus d'informations sont à retrouver sur la page La Guyanaise posera son ancre le 17 juin à la discothèque Métisse Club à Saint-Gilles. La soirée débutera à 21 heures avec un mix Kompa avant des prestatations de Téssa (Séga) et Kitty Shery (nouvelle tendance).Les Angela974 mal siliconées sont prévenues, la "Sexy Gayana" sera à La Réunion pour un showcase à Saint-Gilles le 17 juin.Plus d'informations sont à retrouver sur la page Facebook des organisateurs ou sur leur site