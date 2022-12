A la Une . "Fan Zone à Saint-Denis : Mais à quoi joue Ericka Bareigts ?"

La décision de la mairie de St-Denis de ne pas mettre en place de "vraies" fan zones pour suivre les rencontres du mondial au Qatar, en particulier de l'équipe de France - en finale ce dimanche contre l'Argentine- ne passe décidément pas pour Farid Mangrolia. Dans un communiqué, il demande à la municipalité dionysienne de revoir sa position. "Saint-Denis et les Dionysiens méritent d’avoir leur fan zone d’envergure comme à Saint-Pierre", clame le responsable de "Tous Dionysiens" Par NP - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 14:13

L’équipe de France de football est en finale de la coupe du monde pour la deuxième fois consécutive et c’est un plaisir pour tous ceux qui sont fiers de voir la France et les Français réussir au plus haut niveau.



Plusieurs grandes communes, comme Saint-Pierre mais aussi des petites comme l’Entre-Deux, ont pris l’initiative de proposer une fan zone adaptée aux familles afin de soutenir notre équipe nationale dans ce moment décisif pour la conquête de notre troisième étoile.



Hormis quelques initiatives limitées à la Bretagne et au Domenjod "soutenues" par la mairie en catimini, il est regrettable qu’à ce jour aucune décision concrète n’ait été prise pour une Fan Zone au Stade de l’Est ou à La Redoute.



Saint-Denis et les Dionysiens méritent d’avoir leur fan zone d’envergure comme à Saint-Pierre et c’est dans cette démarche de cohésion nationale que j’invite madame le maire Ericka Bareigts à prendre une décision express dans l’intérêt des Dionysiens.





Farid Mangrolia

Tous Dionysiens