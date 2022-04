Communiqué Fan Club PSG : Chasse aux œufs et distribution de denrées à l'îlet des Orangers

Ce samedi 16 avril, l’association Fan Club PSG La Réunion, en partenariat avec l’association CLEF et l’association Ciel 974, a organisé à l'îlet des Orangers une chasse aux œufs de Pâques pour les enfants et une distribution de denrées pour les 37 familles de l’îlet. Par N.P - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 17:38

Le communiqué :



Parce qu’ils ont encore plus besoin de solidarité en ces temps difficiles, le Fan Club PSG La Réunion a souhaité proposer aux habitants des Lataniers et des Orangers (Cirque de Mafate) une journée partage à l’occasion de la fête de Pâques.



Petits et grands ont pu s’amuser en partant à la chasse aux œufs et en participant aux ateliers jeux proposés.



Le spectacle de Niko l’As, le magicien, a accentué la magie de cette journée solidaire.



Les adhérents du Fan Club PSG La Réunion et les partenaires ont également offert 3 tonnes de denrées alimentaires et autres produits utiles.