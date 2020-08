A la Une . Fan Club PSG 974 : "Dimitri Payet, j’ai plus de titres que lui !"

Au lendemain de la cruelle désillusion de leur club, le Fan Club PSG 974 revient sur cette finale perdue par leur équipe. Malgré la déception, son président livre une analyse de la rencontre et reste plus optimiste que jamais pour la suite. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 14:40 | Lu 937 fois





Mais la condition physique n’est pas la seule responsable de cet échec pour Alain Joineau, le manque d'efficacité a également été préjudiciable. "En première période, Mbappé et Neymar ont eu chacun une grosse occasion. En face, c’était un gros Bayern avec une grande expérience, on savait qu'il n'y aurait que peu d'occasions, il ne fallait pas gâcher ces cartouches", analyse-t-il.



Une reconstruction inévitable



Malgré la déception, jouer cette finale est plutôt encourageant pour le fan du PSG. "La suite est toute tracée ! Connaissant les Qataris, ils ne vont pas lâcher. Ils vont vouloir ce trophée. L’année prochaine, nous serons encore dans le dernier carré de la compétition" prédit Alain Joineau. Mais pour arriver à cela, le club parisien devra entamer une rénovation, notamment en défense. "Il faut remplacer Thiago Silva, mais trouver un défenseur de cette qualité va être difficile. La paire Marquinhos-Kimpembé donne satisfaction, mais il faut des doublures", pense-t-il. La profondeur de banc est également un enjeu pour le club parisien : "quand on voit que le Bayern faisait entrer Coutinho ou des finalistes du dernier mondial, on réalise que notre banc n’est pas extra".



Même dans la défaite, les supporters ne sont pas décidés à abandonner leur équipe. Au contraire même. "Plus le club est en difficulté, plus on a d’adhérents. On a cette ferveur que n’ont pas les autres équipes. Contrairement aux autres clubs, les supporters parisiens sont plus soudés lorsque cela ne va pas", affirme le président du Fan Club PSG 974.



Bien évidemment, comme tous les supporters parisiens, Alain Joineau doit faire face aux moqueries des Marseillais, notamment le plus illustre d’entre eux. Dimitri Payet n’a pas hésité à tacler le PSG sur son compte Twitter en rappelant que seul l’OM avait remporté la Coupe aux grandes oreilles. Ce à quoi le Parisien lui rappelle sans détour : "Dimitri Payet, j’ai plus de titres que lui ! J’ai été champion de Franche-Comté. Qu’il gagne quelque chose avant de la ramener".



Les retrouvailles entre le PSG et l’OM s’annoncent électriques. Retour en images sur la folle soirée des supporters parisiens péi

"C’est quand même difficile ! Sans démériter, on tombe sur un grand Bayern avec un grand gardien qui fait la différence" indique d’entrée Alain Joineau, le président du Fan-Club PSG 974. Pour le supporter parisien, il n’y a aucun doute : la condition physique a fait la différence. "En deuxième mi-temps, les Allemands se sont imposés physiquement alors que les Parisiens ont eu une baisse de régime. Il ne faut pas oublier que nous sommes le seul championnat européen qui n’a pas repris après le confinement. Ça a fait la différence", estime-t-il.Mais la condition physique n’est pas la seule responsable de cet échec pour Alain Joineau, le manque d'efficacité a également été préjudiciable. "En première période, Mbappé et Neymar ont eu chacun une grosse occasion. En face, c’était un gros Bayern avec une grande expérience, on savait qu'il n'y aurait que peu d'occasions, il ne fallait pas gâcher ces cartouches", analyse-t-il.Malgré la déception, jouer cette finale est plutôt encourageant pour le fan du PSG. "La suite est toute tracée ! Connaissant les Qataris, ils ne vont pas lâcher. Ils vont vouloir ce trophée. L’année prochaine, nous serons encore dans le dernier carré de la compétition" prédit Alain Joineau. Mais pour arriver à cela, le club parisien devra entamer une rénovation, notamment en défense. "Il faut remplacer Thiago Silva, mais trouver un défenseur de cette qualité va être difficile. La paire Marquinhos-Kimpembé donne satisfaction, mais il faut des doublures", pense-t-il. La profondeur de banc est également un enjeu pour le club parisien : "quand on voit que le Bayern faisait entrer Coutinho ou des finalistes du dernier mondial, on réalise que notre banc n’est pas extra".Même dans la défaite, les supporters ne sont pas décidés à abandonner leur équipe. Au contraire même. "Plus le club est en difficulté, plus on a d’adhérents. On a cette ferveur que n’ont pas les autres équipes. Contrairement aux autres clubs, les supporters parisiens sont plus soudés lorsque cela ne va pas", affirme le président du Fan Club PSG 974.Bien évidemment, comme tous les supporters parisiens, Alain Joineau doit faire face aux moqueries des Marseillais, notamment le plus illustre d’entre eux. Dimitri Payet n’a pas hésité à tacler le PSG sur son compte Twitter en rappelant que seul l’OM avait remporté la Coupe aux grandes oreilles. Ce à quoi le Parisien lui rappelle sans détour : "Dimitri Payet, j’ai plus de titres que lui ! J’ai été champion de Franche-Comté. Qu’il gagne quelque chose avant de la ramener".Les retrouvailles entre le PSG et l’OM s’annoncent électriques.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur