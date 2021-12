A la Une .. Famine dans le sud de Madagascar : Un appel aux dons lancé par l'Alliance & missions médicales

La situation ne semble pas s'améliorer dans le Sud de Madagascar, où la population a toujours toutes les peines du monde à se nourrir correctement. Une crise alimentaire aggravée par la pandémie de Covid-19, laissant les ONG seules dans ce marasme. D'où l'appel aux dons lancé par l'Alliance & missions médicales (AMM) sur la plateforme helloasso.com qui a déjà recueilli près de 15.500 euros sur l'objectif de 40.000 euros. Par NP - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 11:31





Plus de 41 000 euros ont déjà été envoyés pour ce projet par les adhérents de l'AAM, mais face à l'ampleur des besoins sur place, une collecte complémentaire a été lancée. En effet, cette crise alimentaire majeure est aggravée par la pandémie de Covid. Sans tourisme, le pays a perdu 20% de son PIB. Les ONG ne peuvent plus agir. Les enfants et les personnes âgées sont en grande détresse, réduits à mâchouiller du cuir bouilli, faire cuire des raquettes de cactus ou des écorces d'arbres... 200 000 personnes sont gravement dénutries. Plus d'un million de personnes ont faim.



Des compléments alimentaires pour les enfants dénutris



"L'action que nous lançons consiste à aider en priorité les enfants dénutris sur nos sites d'intervention en leur apportant des compléments alimentaires tels que le NUTRI-AMM (1) et le Moringa (2)", explique l'AAM, qui s'est donnée comme règle le "zéro frais", c'est-à-dire que les dons versés vont servir intégralement à l'achat de vivres et de compléments alimentaires.



Cette opération a été lancée sur la plateforme de dons HelloAsso avec d’autres associations partenaires comme Le Relais de Madagascar, Vozama, Esperanza Joie de Enfants, La Lune à l'envers, Para Los Ninos, Pharmaciens sans frontières 974, Bel Avenir et enfin Rage d'exister.



Pour rappel, la réduction d'impôt est de 75 % pour un don d'un montant inférieur ou égal à 1000 €. La fraction au-delà de 1000 € ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant donné.



Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/association-alliances-et-missions-medicales/collectes/contre-la-famine-a-madagascar



(1) Le "Nutri-AMM"est un aliment de complément au lait maternel de qualité. Inspiré de la "Koba Aina", le Nutri-AMM est une farine infantile produite et conditionnée à partir de produits malgaches et sur la base d’une formule nutritionnelle mise au point par notre association. ( bananes, blé, riz, soja, arachide, maïs, céréales.

(2) Le moringa est un petit arbre tropical au feuillage caduc, résistant bien à la sécheresse, dont la croissance est rapide. Une fois séchées, les feuilles sont broyées pour être transformées en poudre qu'on ajoute à l'alimentation, notamment au Nutri-AMM. Il contient 25 fois plus de fer que les épinards, 7 fois plus de vitamine C qu'une orange et 4 fois plus de calcium que le lait. "Depuis 5 ans un régime de mousson perturbé à diminué de 60% l'apport en eau. Les agriculteurs ont perdu toutes leurs plantations et leurs semences, la population ne survit que grâce à l'aide alimentaire du PAM", indique l'Alliance & missions médicales (AMM) sur la page de dons dédiée à cette opération Plus de 41 000 euros ont déjà été envoyés pour ce projet par les adhérents de l'AAM, mais face à l'ampleur des besoins sur place, une collecte complémentaire a été lancée. En effet, cette crise alimentaire majeure est aggravée par la pandémie de Covid. Sans tourisme, le pays a perdu 20% de son PIB. Les ONG ne peuvent plus agir. Les enfants et les personnes âgées sont en grande détresse, réduits à mâchouiller du cuir bouilli, faire cuire des raquettes de cactus ou des écorces d'arbres... 200 000 personnes sont gravement dénutries. Plus d'un million de personnes ont faim."L'action que nous lançons consiste à aider en priorité les enfants dénutris sur nos sites d'intervention en leur apportant des compléments alimentaires tels que le NUTRI-AMM (1) et le Moringa (2)", explique l'AAM, qui s'est donnée comme règle le "zéro frais", c'est-à-dire que les dons versés vont servir intégralement à l'achat de vivres et de compléments alimentaires.Cette opération a été lancée sur la plateforme de dons HelloAsso avec d’autres associations partenaires comme Le Relais de Madagascar, Vozama, Esperanza Joie de Enfants, La Lune à l'envers, Para Los Ninos, Pharmaciens sans frontières 974, Bel Avenir et enfin Rage d'exister.Pour rappel, la réduction d'impôt est de 75 % pour un don d'un montant inférieur ou égal à 1000 €. La fraction au-delà de 1000 € ouvre droit à une réduction d'impôt de 66 % du montant donné.(1) Le "Nutri-AMM"est un aliment de complément au lait maternel de qualité. Inspiré de la "Koba Aina", le Nutri-AMM est une farine infantile produite et conditionnée à partir de produits malgaches et sur la base d’une formule nutritionnelle mise au point par notre association. ( bananes, blé, riz, soja, arachide, maïs, céréales.(2) Le moringa est un petit arbre tropical au feuillage caduc, résistant bien à la sécheresse, dont la croissance est rapide. Une fois séchées, les feuilles sont broyées pour être transformées en poudre qu'on ajoute à l'alimentation, notamment au Nutri-AMM. Il contient 25 fois plus de fer que les épinards, 7 fois plus de vitamine C qu'une orange et 4 fois plus de calcium que le lait.