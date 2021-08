A la Une . Famine à Madagascar: Soan, Lindigo, Kiltir, David Louisin et d'autres se mobilisent

Ce samedi à Bras Panon, des artistes réunionnais ont uni leurs voix dans un hymne de la solidarité dédié à l'action Agir pour Mada qui vient en aide aux populations victimes de la famine et de la sècheresse dans le sud de la Grande Île. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 07:47

« Alon aid Mada, na la famine la bà. La pluie i tombe pas, dans Sud la bà. Alon aid ban’na ! ». Tout est dit dans le refrain de la chanson interprétée par Soan, Nono (Kiltir), Olivier Araste (Lindigo), David Louisin, Njiva (Mamiso Trio). Ces artistes de renom ont donné leur voix bénévolement à cet hymne de la solidarité, dédié à l’action Agir pour Mada, menée par la fédération FEO Madagascar et la Maison des associations de Saint-Benoît (MDA) , pour inviter les donateurs à venir en aide aux populations victimes de la famine et de la sècheresse dans le Sud de la Grande Île.



Le lancement officiel du clip de la chanson s’est tenu ce samedi 21 août à l’hôtel de ville de Bras-Panon en présence du maire Jeannick Atchapa. La famine dans la région du Kéré a déjà fait des morts, dont beaucoup d’enfants, si l’on se réfère aux alertes lancées par Médecins sans frontières et le programme alimentaire mondial.



" 45 277€ récoltés ont permis de distribuer 3 850 colis alimentaires, soit 77 tonnes de produits alimentaires ayant permis de nourrir 23 500 personnes pendant 15 jours. 80% des dons récoltés en 2020, grâce à une intense mobilisation, provenaient de la Réunion » indique la présidente de la MDA de St-Benoit, Jocelyne Mardom, en faisant le bilan d'Agir pour Mada pour 2020.



D'autres actions sont à souligner comme celle menée par les bénévoles de l’association Agir pour Diego sur le terrain alors que pour 2021, la FEO Madagascar prévoit l'intensification de la distribution de colis alimentaires ainsi que des projets à plus long terme comme la réalisation de puits, la création de jardins potagers collectifs ou encore la création de structures d’élevage dans des villages pilotes. « Le nerf de la guerre pour le sud de Madagascar, c’est l’eau! " a lancé l’artiste José Njiva lors de la rencontre d'hier.

Pour suivre le déroulement des opérations ou participer à l'action de solidarité, rendez-vous sur le site agirpourmada.org















