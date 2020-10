A la Une .. Famine à Madagascar : Le Secours Catholique lance un appel aux dons

Avec la sécheresse qui s’abat dans le sud de Madagascar, la famine frappe une population déjà dans une immense précarité alimentaire. Pour cette raison, le Secours Catholique sollicite à la générosité des Réunionnais au travers d’un appel au dons. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 09:19 | Lu 762 fois

Le communiqué du Secours Catholique :

CRISE ALIMENTAIRE AU SUD DE MADAGASCAR :

LE SECOURS CATHOLIQUE DE LA RÉUNION RÉPOND A L’ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ DE LA RÉUNION





L’extrême Sud de la Grande île est sévèrement frappé par une sécheresse aux conséquences sans précédent.



Le « Kéré », la faim, frappe durement une population déjà très vulnérable sur le plan alimentaire, gravement touchée par les effets de la pandémie de Coronavirus, et qui se trouve aujourd’hui dans une détresse incomparable.



Une situation dramatique qui émeut bien au-delà des frontières de Madagascar, en particulier la population réunionnaise, géographiquement proche et avec laquelle les liens sont très forts.



La Réunion se mobilise et appelle ses communautés et organisations humanitaires locales à en faire de même en relayant son élan de générosité au plus près des populations du Sud de Madagascar.



La Délégation du Secours Catholique de la Réunion exprime sa solidarité au peuple malgache et à ses partenaires locaux déjà mobilisés pour affronter cette situation d’extrême urgence.



Elle lance un APPEL A DONS afin d’abonder le fonds d’urgence mis en place par la Secours Catholique-Caritas France au profit des populations en souffrance du grand Sud de Madagascar.



Les fonds récoltés seront intégralement affectés au renforcement des actions d’urgence (sécurité alimentaire, eau-hygiène-assainissement et nutrition) constamment déployées par les partenaires du Réseau Caritas France dans l’extrême Sud de Madagascar.



La Délégation du Secours Catholique de la Réunion invite la population de la Réunion qui le souhaite à adresser ses dons par voie postale à l’adresse suivante :

Secours Catholique de la Réunion

Résidence « Le Vieux Moulin »

97, rue de la République

97400 Saint-Denis

La Délégation du Secours Catholique de la Réunion vous partage d’avance ses plus fraternels remerciements pour votre soutien et votre confiance.



