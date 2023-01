A la Une . Familles nombreuses : Les Gayat critiqués pour leur voyage à La Réunion "payé par la CAF"

Ils ont beau ne plus apparaître dans le programme télévisé de TF1, les membres de la famille Gayat sont toujours suivis sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la famille continue de donner régulièrement de ses nouvelles via ce canal. Et c’est justement en dévoilant leurs images de vacances à l’île de La Réunion que la tribu a subi des remarques acides de la part d'internautes. Par LG - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 10:36





Sur ses réseaux, la famille a dévoilé ces derniers jours le cadre de ses vacances. Des vacances passées à l'autre bout du monde, dans une villa avec piscine à Saint-André. Le montant de la location, 173 euros par jour, a aussi été dévoilé par la famille qui a répondu aux questions de leurs followers.



Olivier et Soukdavone, dont le quotidien a été suivi par des millions de téléspectateurs pendant un an sur TF1, sont venus à La Réunion avec une partie de leur tribu, à savoir leur fils Mathieu, leur fille Olivia, elle-même accompagnée de son mari et de leur fils Kayden, ainsi que des amis.



Mardi dernier, après la diffusion de leurs photos et du montant de leur escapade à l’île de La Réunion, les parents ont essuyé une série de remarques sur les réseaux sociaux, certains allant jusqu'à les accuser de profiter de l’argent de la CAF pour se dorer la pilule à 10.000 km de leur maison à Nice.



Sans se démonter face à ces critiques auxquelles beaucoup de familles participant à ce programme télé sont la cible, Olivier Gayat a choisi l’humour.



Le gérant d’une société de peinture s’est tout d’abord fendu d’un énorme "MDR" (mort de rire) avant de se prendre au jeu face aux détracteurs et de pousser le raisonnement par l’absurde.



Assis dans le salon de la villa, le père de famille de 48 ans a déclenché le rec de son smartphone pour répondre avec ironie. "Qu’est-ce que je profite ! Merci la CAF pour ce voyage ! Franchement vous êtes exceptionnels la CAF. Nous avons décidé avec Souk de refaire un enfant pour se payer l’année prochaine un voyage. On va peut-être faire le tour du monde. On va essayer de faire des jumeaux, comme ça on va avoir un peu plus d’argent !", a-t-il laissé les commentateurs à leur imagination.



La destination Réunion est décidément très sollicitée par les participants de "Familles nombreuses, la vie en XXL". En juillet 2022, c’est la



