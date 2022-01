La situation sanitaire continue de se dégrader à La Réunion. Le taux d'incidence est de plus de 3.400 cas pour 100.000 habitants et l'île enregistre plus de 5.000 nouvelles contaminations par jour . Les annonces des autorités étaient attendues depuis plusieurs jours.Le préfet a expliqué ce vendredi dans un communiqué que l'épidémie de covid a changé d'ampleur à La Réunion avec une hausse de la présence du variant Omicron dont le pic est prévu dans deux à trois semaines. Les analyses montrent que le variant Delta pourrait moins impacter le système hospitalier.Les autorités ont donc décidé d'accès leurs efforts sur le déploiement de nouveaux lits de réanimation et sur l'obtention d'un renfort national de médecins et d'infirmiers ainsi que sur la vaccination.Le préfet a donc décidé de ne pas prendre de décisions quant à de nouvelles mesures de freinage de l'épidémie de coronavirus sans certitude sur la poursuite de l'aggravation des capacités hospitalières Que pensez-vous de ce choix. Fallait-il reconfiner La Réunion ? Donnez votre avis en commentaire :