Actu Ile de La Réunion Falco, le chien de la gendarmerie de La Réunion, prend sa retraite

La gendarmerie de La Réunion, sur sa page Facebook, rend hommage à "Falco" son chien "Stup" qui prend sa retraite après 8 ans de bons et loyaux services. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 2 Juillet 2020 à 09:26 | Lu 277 fois

"Un départ en retraite pour notre Falco, après huit années de bons et loyaux services auprès de son maître Pierre, gendarme maître de chien.



Falco a commencé sa carrière au Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie (CNICG) de Gramat, puis ce fut "l'union" avec Pierre.



Il intègre le PSIG de Vienne (38) puis après quelques années en poste, c’est le départ pour l’île de la Réunion au Groupe d'Intervention Cynophile (GIC) 974.



Sur l’île, Falco a donné de "la truffe" et participé à de nombreuses opérations.



Falco, spécialiste en Stups a "marqué" tout au long de sa carrière pas mal de produits illicites, et a également fait la découverte de 133 000 euros.



Une belle carrière bien remplie pour Falco, qui sera désormais chez Pierre sur le canapé, en compagnie de sa famille.



Bonne retraite Falco !!!"







Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur