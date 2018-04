Fakir, le "coup de grâce" pour nos agriculteurs

"C’est le coup de grâce pour le monde agricole avec le passage de la tempête Fakir.



Tous les efforts et les investissements des agriculteurs, déjà affaiblis par les intempéries du début

d’année, sont à nouveau anéantis par le mauvais temps.



L’ensemble des chemins d’exploitations sont ravinés et impraticables. Les pâturages sont inondés,

les champs de canne sont couchés, cassés et toutes les plantations des dernières semaines sont à

nouveau perdues.



La FDSEA attend la fin de la journée pour faire un état des lieux plus complet. Toutefois, nous

demandons le report de la date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide exceptionnelle du

Département, que cette aide soit accessible à l’ensemble du territoire réunionnais et de procéder

au paiement pour les dossiers qui ont déjà été déposés.



Nous demandons également la possibilité d’une procédure pour que les agriculteurs touchés

puissent avoir accès au RSA activité.



Un courrier est envoyé aujourd’hui au Département de La Réunion pour appuyer ces demandes".