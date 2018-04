Fakir: le Préfet rend visite aux agriculteurs

Ce vendredi 27 avril, deux jours après le passage brutal de la tempête Fakir, la FDSEA est toujours sur le terrain, cette fois-ci accompagnée par le Préfet de La Réunion, et le Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) et le maire de Sainte Rose.



"Nous avons beaucoup échangé avec le Préfet sur les préoccupations des agriculteurs.



Une partie des visites de la matinée, concernait la canne. La FDSEA a proposé que le CPCS se réunisse le plus tôt possible pour évaluer la possibilité de son intervention en faveur des planteurs de canne. Notamment faire un état des lieux des reliquats d’aides afin de mettre en place des mesures en faveur des canniers.



Nous avons également soulignés au Préfet, l’engagement du Président du Département sur sa participation pour accompagner les agriculteurs sur l’achat de raticides.



Nous demandons également à l’État, d’anticiper le paiement de l’aide au transport.



La visite s’est poursuivie sur l’exploitation d’olivier CHAMAND, où le Préfet a pu se rendre compte de l’étendu des dégâts causés par Fakir.



A cette occasion, nous avons demandé au Préfet que soit mise en place, suite à l’accumulation de tous ces événements climatiques, une année blanche pour l’agriculture et pour l’ensemble des lières (végétales et animales).



Nous avons attirés l’attention du Préfet sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs de La Réunion depuis le début de l’année et que ces phénomènes, de plus en plus récurrents et exceptionnels, nécessitent l’intervention exceptionnelle de l’État."