Fakir, l'agriculture réunionnaise au plus mal !

Le passage éclair de la tempête tropicale Fakir au plus près de notre département a ravivé les blessures de l'agriculture réunionnaise laissées par Berguitta et Dumazile.



Toutes les régions de l'île ont souffert du passage du phénomène cyclonique. Les dégâts sont lourds. Les filières cannières, maraîchères et animales déjà stigmatisées les deux systèmes précédents voient encore une fois leurs efforts réduits à néant. Sur certaines exploitations la totalité des cultures ont été emportées par des cours d'eau et mises à mal par des vents d'une grande violence.



La Chambre d'Agriculture de La Réunion s'inquiète de la situation chaotique à laquelle les agriculteurs font face depuis le début de l'année. Aussi, l'état de calamité agricole doit être mise en place, de façon urgente pour l'ensemble de l'île.



Dès demain, nos équipes vont effectuer un important travail de recensement sur le terrain auprès des acteurs du monde agricole.



Le président de la Chambre d'Agriculture

Jean Bernard Gonthier