Fakir : fermeture des établissements scolaires donc pas de transport scolaire ce mardi 24 avril

Préfecture de La Réunion : http://www.reunion.gouv.fr/

Vigicrues Réunion : http://vigicrues-reunion.re/

Météo France : http://www.meteofrance.re/

Twitter : @Prefet974/

Restez connectés sur notre site internet et sur la page Facebook du TCO, pour vous tenir informés de l’évolution de la situation concernant les transports scolaires dans l’Ouest.

À l’approche de la tempête tropicale modérée « Fakir », qui se fera ressentir dès ce lundi soir et qui arrive très vite dans notre direction, le Préfet a annoncé cet après-midi la fermeture des établissements scolaires publics et privés (écoles primaires, collèges et lycées) et des crèches demain mardi 24 avril par mesure de précaution.Par conséquent, les transports scolaires seront suspendus.Nous vous invitons à la plus grande prudence et à écouter les informations à la radio et à la télé pour connaître l’évolution du phénomène météorologique.Vous pouvez également appeler les répondeurs de Météo France (0892 68 08 08 ou 0897 65 01 01) ou consulter les sites Internet suivants :