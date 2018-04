Société Fakir: de nombreux vols retardés et supprimés En raison des conditions climatiques dues à la tempête tropicale Fakir, de nombreux vols ont été perturbés en ce mardi matin. Interrogés à l'aéroport de Roland-Garros, passagers et amis réagissent assez calmement à ces désagréments.

Entre vols retardés, supprimés, voire basculés, les passagers qui se trouvent à l'aéroport Roland-Garros semblent assez patients. Ils n'ont qu'une chose à faire... attendre.



Un vol Air Austral en provenance de Paris, qui devait en temps normal atterrir à 8h25 à La Réunion n'a finalement pas pu se poser. Après avoir tourné dans les airs pendant plus d'une heure, il a été annoncé que "le vol a été transféré sur Madagascar, parce qu'il n'y avait pas de visibilité", comme le souligne une personne qui attendait son amie.



Un vol Air France, qui devait lui décoller ce matin de Saint-Denis en direction de Paris a été supprimé. Les passagers auraient été avertis dès 20h30 hier soir. Cependant quelques heures plus tard: changement de programme. Les passagers ne peuvent désormais plus partir aujourd'hui. Ils ne décolleront que d'ici deux jours et sont contraints de le faire avec une autre compagnie. Malgré les frais supplémentaires remboursés, ces passagers devront se rendre dans le Sud pour séjourner en attendant leur prochain vol, "on a eu une chambre pour ce soir et un bon taxi, mais il faut descendre sur Saint-Gilles car il n'y a plus d'hôtels à Saint-Denis", comme nous le souligne une de ces passagères.



Tous les autres vols semblent pour le moment retardés, que ce soit en direction de Johannesburg ou Maurice. Malgré ces changements de programme contraignants, les passagers n'ont pas l'air très inquiets, ni tendus. Certains sont même assez confiants. Un passager qui devait décoller à 10h35 pour l'Île Maurice espère pouvoir le faire "je pense vers 11 heures on devrait avoir des nouvelles pour savoir si le vol se fait et je pense que Maurice va se dégager".

Charline Bakowski





