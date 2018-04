A la Une . Fakir à 60 km au Nord de La Réunion

A 7h, Fakir se trouvait à 60km au Nord de La Réunion. La tempête se déplace à 30km au sud-sud-est. Dans la matinée elle passera, selon les prévisions de Météo France, à environ 10km de La Réunion entre notre département et Maurice.



La forte tempête tropicale "FAKIR" s'est rapprochée à grande vitesse de La Réunion au cours de la nuit. Le météore va affecter le département ce matin, avant une amélioration assez rapide des conditions météorologiques dès cette après-midi. L'approche finale du phénomène va s'accompagner d'un renforcement assez brutal du vent, sur la façade nord-est de l'île plus particulièrement, mais l'épisode de vents violents ne durera que quelques heures. Les fortes pluies, possiblement orageuses vont s'intensifier temporairement à l'approche du coeur du phénomène. Mais les quantités de pluie seront au total limitées par la durée relativement courte de l'épisode pluvieux. Une Vigilance renforcée vents forts a été émise pour les régions Est et Nord de l'île (Vigilance simple pour le reste de l'île). Des Vigilances forte houle et fortes pluies sont également en cours.



A 4h locales ce mardi, FAKIR était centré par 19 degrés 4 Sud et 55 degrés 1 Est, soit à 165 km dans le nord de La Réunion. Il se déplaçait à un peu plus de 40 km/h en direction du sud-sud-est. Cette vitesse de déplacement particulièrement élevée va faire que le météore va passer au plus près de nos côtes dès ce matin (quelques heures plus tôt donc que ce qui était envisagé hier), mais s'évacuer aussi plus rapidement.



L'élément favorable est que la trajectoire devrait, selon toute vraisemblance, faire passer le centre de la tempête légèrement à l'est de nos côtes, laissant ainsi le département du côté le plus favorable par rapport aux vents les plus forts (présents eux à l'est de la trajectoire).



Malgré cela, il faut s'attendre à un épisode de vents violents relativement court (quelques heures), mais assez sévère et qui va survenir assez brutalement. On prévoit des rafales de vent de sud-est atteignant jusqu'à 120/130 km/h sur le littoral est à nord en cours de matinée et 100 à 120 km/h sur le littoral sud- ouest. Des valeurs supérieures pourront être atteintes dans les Hauts. Les vents tourneront ensuite au secteur sud en milieu de journée.



Le vent se calmera alors dans les secteurs tels que le Nord et l'Est, mais se renforceront par contre dans l'extrême Est (flanc est du volcan entre le Tremblet et Bois Blanc), ainsi que dans la région Ouest, où l'on pourra alors dépasser la barre des 100 km/h sur le littoral et atteindre 120/130 km/h dans les Hauts. Il en ira de même dans le secteur des Plaines.



Dans le même temps, l'état de la mer se dégradera très fortement. Des vagues de 3 à 4 m en hauteur moyenne au pic de l'événement, les vagues les plus hautes dépassant les 7 m, seront présentes, sur la côte est et nord en particulier. La route du littoral sera ainsi concernée.

Le département subira de fortes précipitations ce matin, plus particulièrement les régions Est et Sud-Est, ces pluies pouvant être temporairement intenses en cours de matinée à l'approche du centre de FAKIR et prendre un caractère orageux. Mais les quantités de pluies ne pourront atteindre des niveaux remarquables du fait de la durée limitée de l'épisode pluvieux. Les pluies devraient, en effet, s'arrêter dès cet après-midi, avec une amélioration très sensible des conditions météorologiques, qui s'apaiseront rapidement. Dès la fin de journée, le temps reviendra au calme. D'ici là, la plus grande prudence est recommandée, avec des conditions météorologiques qui seront, l'espace de quelques heures, temporairement très dégradées. Zinfos974 Lu 6259 fois





