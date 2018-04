Fakir : "Un épisode bref mais intense"

Des vagues de six mètres du côté de la route du Littoral



En ce qui concerne le vent, "il commencera à souffler vers 5 ou 6 heures du matin. Les 100 km/h seront atteints le matin sur le littoral, et des rafales de130 km/h seront attendues sur les hauteurs l'après-midi, il faudra être très vigilant".



La forte houle est attendue elle aussi dès le début de matinée, avec une moyenne de 3 mètres à 3,5 mètres de Champ Borne à Saint-Paul, en passant par Saint-Denis, "avec des vagues pouvant atteindre six mètres du côté de la route du Littoral". Comme pour les précipitations, l'amélioration est prévue pour mercredi.



En termes d'intensité, le chef prévisionniste prévoit des phénomènes à peu près équivalents à ce qu'a subi La Réunion pendant le passage de Berguitta et de Dumazile en matière de vent et de houle. L'épisode pluvieux sera quant à lui bien moins important du fait de sa courte durée.



Charline Bakowski sur place