Fakir: Les vigilances météo renforcées

Les vigilances météo ont été renforcées ce mardi matin. La vigilance vents forts est renforcée sur toute l’île. Selon Météo France, les vents ont tourné au secteur Sud-Ouest ce qui a entrainé un renforcement des rafales sur le littoral Nord-Ouest, Sud-Est et la région des Plaines. Au cours des prochaines heures, les rafales peuvent toujours atteindre 120 à 130 km/h sur les zones littorales de l'île, et 150 km/h dans

l'ensemble de l'intérieur de l'île. "On a relevé ce matin : 138 km/h à Saint-Benoit, 151 km/h à Bras-Panon, 171 km/h au Piton Maido, 131 km/h au Port, 115km/h à Pierrefonds et 109 km/h à Gillot", lit-on dans le bulletin. En cours de matinée, les vents tournent au secteur Sud se renforçant alors sur la façade Nord-

Ouest et extrême Est.



Pour les fortes pluies, elle est renforcée dans l’Ouest, le Sud et le Sud-Est. La tendance est à l'amélioration à l'arrière du système. Des précipitations de moindre ampleur, vont continuer à affecter une large moitié sud-est de l'île, durant les prochaines heures, et s'ajouter aux cumuls importants voire exceptionnels déjà relevés. La vigilance est donc levée dans la zone Nord. Les mesures au cours des 12 dernières heures : 383 mm au Baril, 240 mm à Piton Saint-Leu, 321 mm à la Plaine des Makes, 167 mm à Gillot, 325 mm à Chemin de Ceinture et 415 mm dans les Hauts de Sainte-Rose.



La Réunion reste également en vigilance forte houle. Ce matin, à l'arrière du système FAKIR, la houle est arrivée subitement. Les vagues les plus hautes dépassent les 8m. Cette houle de secteur Nord-Nord-Ouest va continuer à déferler aujourd'hui sur les côtes de la moitié Nord et Est de la Réunion en commençant à s'amortir en fin de matinée.



Météo France indique qu'u ne vigilance absolue s'impose . Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus.