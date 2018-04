Fakir: Les vigilances levées à 18h

Les vigilances vents forts, fortes pluies et forte houle seront levées à 18h ce mardi soir. La tendance à l'amélioration s'est généralisée à l'ensemble du département.



En ce qui concerne le vent, les rafales sont inférieures à 130km/h sur le relief et 100km/h sur le littoral. L'affaiblissement se poursuit cet après-midi.



Niveau pluie, des précipitations de moindre ampleur, persistent sur les pentes du Sud de l'île, durant les prochaines heures, et viennent s'ajouter aux cumuls importants voire exceptionnels déjà relevés. La vigilance est donc levée dans la zone Ouest et Est.



Concernant la houle, les vagues les plus hautes sont maintenant inférieures à 5 m. Cet après-midi, cette baisse va se poursuivre.