Fakir : Le président du département en déplacement au collège Joseph Bédier

Cyrille Melchior s’est rendu ce mercredi 25 avril à Saint-André où il a visité, accompagné du Recteur Vêlayoudom Marimoutou et du Conseiller municipal Jean Marie Virapoullé, le collège Joseph Bédier particulièrement touché par le météore.



Ambiance désolante dans cet établissement de 660 élèves ravagé par les eaux de la Ravine Sèche. Comme l’a expliqué Jean-Marie Virapoullé « l’eau est montée à près de 1,60 m inondant toutes les classes du rez-de-chaussée. Puis, elle a envahi la cours, l’ensemble des classes de SVT, laboratoire et le gymnase.».



Les dégâts sont exceptionnels ; de la boue, des détritus, du matériel cassé, des produits toxiques ont été charroyés par l’eau rendant les classes inexploitables et inaptes à accueillir des collégiens.



« Il ne faut pas prendre de risque, la sécurité avant tout. Il va falloir un peu de temps pour que cela sèche et que certains travaux puissent se faire. Il faudra également mener une évaluation de toxicité puisque des produits dits dangereux ont été renversés. La Collectivité verse une dotation à l’ensemble des collèges. Au proviseur et aux services du Département de faire un état des lieux et la Collectivité mobilisera les entreprises avec lesquelles elle travaille pour que les réparations soient faites rapidement. La semaine prochaine, j’organiserai une commission permanente afin que les élus puissent répondre rapidement et mobiliser des aides exceptionnelles, comme cela est nécessaire» a déclaré le Président.