Fakir : La Région sollicite l'aide des associations d'emplois verts

Arbres déracinés, branches cassées, ravines encombrées, sans compter les infrastructures également durement touchées après le passage de la tempête Fakir. Dans ce contexte, la Région Réunion a sollicité l’aide des associations d’emplois verts. Hier, une quarantaine ont répondu à son appel.



"Les Emplois-Verts ont toujours su faire preuve de mobilisation et de solidarité dans les situations de crise et d'urgence, je sollicite l'ensemble des associations volontaires de manifester leur soutien et leur coopération auprès des communes qui le souhaitent", a déclaré Didier Robert.



Ces associations seront amenées , "dans une période bien précise à intervenir en dehors du périmètre de leurs chantiers", après recensement des besions de nettoyage et de remise en état.



"Les moyens logistiques de la Région et des communes seront mutualisés pour mettre en oeuvre au plus vite cette action d'envergure", a affirmé le président de Région dans un communiqué.