Fakir, Dumazile, Berguitta...Les agriculteurs désespérés. Les prix des légumes vont encore augmenter

"Il ne faut pas espérer une aide de l’Etat avant la prochaine saison cyclonique", ironise Jean-Michel Moutama. Fakir a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Les militants de la CGPER se sont donné rendez-vous au Piton Hyacinthe, ce mercredi, au lendemain du passage express mais intense de la tempête.



Depuis le mois de décembre, les récoltes des maraîchers sont mises à rude épreuve. Ava, Berguitta, Dumazile…et les aides promises tardent à venir. "L’arrêté reconnaissant l’état de calamité agricole, attendu depuis le 31 mars, n’a toujours pas été pris", s’agace Jean-Michel Moutama, vice-président de la CGPER. 9 millions d’euros de dégâts ont été chiffrés sur les deux dernières tempêtes. Avec Fakir, l’ensemble de l’île a été touchée et " il faudra compter au moins la même somme", évalue-t-il. Quant à l’aide d’urgence de 2000 euros par hectare, elle arrive au compte goutte selon le syndicat.



"Beaucoup de promesses ont été faites", déplore Guy Alanvert, président de la CGPER. Des dossiers ont été remplis mais retournés, incomplets, fautes de pièces justificatives comme des photos des sinistres.



Les légumes vont pourrir



Pascal Payet, jeune agriculteur, cultive salades, carottes, choux, poireaux et pommes de terre sur 2,5 hectares. Si à première vue, les légumes paraissent avoir tenu le coup, dans quelques jours, "la terre gorgée d’eau et le soleil vont quasiment tout faire pourrir". Conséquence pour les consommateurs, les prix des légumes frais risquent une nouvelle fois d’augmenter.



A la demande du syndicat, une réunion s'est tenue mercredi après-midi en présence de Cyrille Melchior, président du Département. "Toutes les filières sont touchées, même les cannes qui se sont couchées vont créer un terrain propice à la prolifération des rats sans parler de la baisse de richesse", précise Jean-Michel Moutama. La CGPER espère être rapidement entendue faute de quoi, elle prévoit déjà une mobilisation prochainement devant la préfecture.