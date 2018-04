Société Fakir: Attention à la qualité de l'eau Cise et Sudeau font le point de la situation de l'eau courante suite au passage de la tempête Fakir:

Suite aux coupures EDF, des manques d’eau se feront sentir sur les communes suivantes :

- Les Trois Bassins

- Les Avirons



Les fortes précipitations ont obstrué l’ensemble des captages alimentant les communes suivantes :

- Ste Marie

- St André

- Salazie

- St Benoit



De fait, la distribution risque d’être fortement perturbée, voire interrompue dans le courant de la journée sur l’ensemble de ces communes.



Dès que les conditions météorologiques le permettront et, sous réserve, de la baisse du niveau d’eau, nos équipes interviendront pour déboucher les captages.



Recommandations sur l’usage de l’eau



Aux vues des éventuels manque d’eau, il est demandé à l’ensemble de la population de modérer, dès à présent, l’utilisation de l’eau.



Recommandations sur la qualité de l’eau



La qualité de l’eau sur les secteurs alimentés par des ressources superficielles (eaux de rivières) est dégradée suite aux fortes pluies. Les abonnés constatant une dégradation de la qualité de l’eau notamment par la présence de matières en suspension (eaux troubles) dans l’eau doivent utiliser de l’eau embouteillée ou à défaut la filtrer et la faire bouillir pendant 3 minutes pour la boisson et la préparation des aliments.



Suivi de la situation pour nos abonnés et la presse



Le site www.cise-reunion.re est à disposition de nos abonnés et de la presse afin qu’ils puissent être informés sur l’évolution de la situation quant à la distribution sur leurs secteurs.

