Communiqué Faites vos exercices !

Dernière étape avant l’inauguration et la mise en service du téléphérique, et non des moindres, la formation des sauveteurs au milieu si spécifique qu’est le câble. Par CIVIS - Publié le Vendredi 10 Décembre 2021 à 10:06

Tous les « voltigeurs » de La Réunion sont à la tâche cette semaine. Quiconque lève les yeux ne peut rater la présence des équipes du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) dont le GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en en milieu périlleux), du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) et du RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) sur les pylônes et le câble.



Encadrés par des formateurs spécialement venus des Alpes, les services de sécurité et de secours réunionnais s’initient à ce terrain particulier. Habitués aux interventions en hauteur, cordistes émérites, il leur faut toutefois se familiariser avec le câble, progresser sur toute sa longueur de façon à atteindre une cabine immobilisée sur son trajet. Il leur faut également s’approprier les gestes d’intervention dans la cabine.



Une semaine et demie d’exercices intenses qui s’achèvera le jeudi 16 décembre par un exercice grandeur nature qui sera sans nul doute fort spectaculaire.





