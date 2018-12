Faites valoir votre prime d'activité pour bénéficier de l'augmentation du SMIC

Les mesures annoncées hier soir représentent-elles un casse tête pour les experts comptables ? Surtout qu'elles sont annoncées en décembre pour 2019.



Un casse-tête non puisque les 100 euros annoncés pour un travailleur au SMIC ne passeront pas par la fiche de paye mais seulement par la revalorisation de la prime activité (80% de l'augmentation) qui vient dont en plus de l'augmentation du SMIC prévue en janvier. Le SMIC va augmenter de 1,8%, ce qui fait que le SMIC passera à 1210 euros en dehors de la mutuelle, mais c'est tout ce qui passera par bulletin, le reste c'est la CAF qui gère. Je ne suis pas persuadé que toutes les personnes qui peuvent toucher cette prime d'activité en ait fait la demande...



Cette annonce de hausse n'impactera pas la trésorerie du chef d'entreprise, pouvez-vous nous expliquer comment s'imbriquera donc la compensation par l'entrée en jeu de la prime d'activité ?



Il n'y aura pas de compensation puisque la CAF paiera directement. Il appartient aux contribuables/salariés de voir s'ils sont éligibles à la prime d'activité. SI vous êtes déjà éligible à la prime d'activité, à ce moment-là, rien à faire. Aujourd'hui ça va faire réfléchir tout le monde. Il est important de le faire en urgence (un conseil que donne Rémy Amato, ndlr).



La prime d'activité dépend du revenu du foyer fiscal : si un travailleur seul ne touche que le SMIC, à ce moment-là, il touchera 120 euros/mois de prime d'activité et pourrait passer à 220 euros dès janvier 2019. Janvier c'est demain, est-ce que la CAF aura fait évoluer ce dossier dans ce délai, je ne sais pas. En revanche, Si cette personne au SMIC est dans un foyer fiscal ou quelqu'un touche beaucoup plus que le SMIC ou touche également des revenus fonciers, cette personne au SMIC ne bénéficiera pas de cette prime, à cause du foyer car il va sortir des plafonds. L'annonce (de Macron, ndlr) est un peu marketing si je puis dire, puisqu'on a l'impression que tous les Smicards vont toucher 100 euros, or ce n'est pas le cas. L'incompréhension en ces temps troublés pourrait être difficile.



La ministre du travail, Muriel Pénicaud, se voulait rassurante hier soir pour tous ceux qui sont juste au-dessus du SMIC. Comment ça va se passer pour ces personnes-là ?



C'est jusqu'à 1,2 ou 1,3 SMIC pour être éligible et après le calcul devient dégressif. Sur le site de la CAF, il y a un simulateur de calcul de prime d'activité. Ce n'est pas un couperet SMIC ou rien.



L'ordre des experts-comptables réclame sans cesse au gouvernement une visibilité à long terme pour les chefs d'entreprise. Ces modifications régulières fragilisent-t-elles les TPE qui n'ont peut être pas les moyens de s'attacher les services d'un comptable ?



Pour l'instant non, cette prime ne passe pas par la fiche de paie. L'importance aujourd'hui d'avoir un expert c'est qu'on est présent et au premier plan pour discuter avec les administrations et pour discuter de ces mesures d'urgence. On simplifie les procédures, on envoie les informations au jour le jour à nos confrères pour faire prendre à leurs clients les bonnes options. Aujourd'hui, je crois qu'il est important pour le client (chef d'entreprise en général) qui a un expert de faire un point sur ce qu'il peut demander ou pas au niveau bancaire, fiscal et social.