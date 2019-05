Faites le plein de cadeaux à l’occasion de la fête des Mères !

Vous êtes en panne d’inspiration pour dénicher le plus beau cadeau pour votre maman? Pas de panique ! Deux belles journées se préparent à Saint-Paul, plus exactement au centre-ville et à Saint-Gilles-les-Bains le 25 mai prochain. Pour faire le plein de cadeaux, les commerces seront ouverts en continue de 9h à 18h et des bons d’achats seront distribués au centre-ville de Saint-Paul !



Un photomaton sera également présent pour immortaliser cette journée shopping ! Pour les plus chanceux, ceux qui auront trouvé le cadeau de rêve pour leur mère, on vous proposera de l’emballer gratuitement (devant le magasin Oympia).



Mais cette journée n’est pas terminée. Elle se prolonge à Saint-Gilles-les-Bains ! Venez profiter de la nocturne spéciale Fête des Mères qui se déroulera de 18h à 23h. Pour l’occasion, l’avenue du général de Gaulle sera piétonne et accueillera une pléiade d’animations : festifood, brocante et artistes peintres, entres autres.



Par ailleurs, un défilé de mode aura lieu dès 19h dans la rue principale en face du crédit agricole. À 19h30, place au sport avec Bourant’Moringue sur le parking Séraphin jusqu’au Forum. La danse et la musique seront de la partie également du Forum jusqu’à la place du marché avec la tribu Nénibé, Akko, Pas de Bourée et Fé roulé ! Venez profiter des animations de cette longue journée dédiée à nos mamans !