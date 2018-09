Faites la chasse aux piles à Saint-Paul

Vous pouvez déposer les petits équipements et batteries usagés dans les bornes installées dans les magasins et dans les 12 déchèteries du TCO. Celles de la Ville saint-pauloise se situent aux centres de propreté de Carosse-Roquefeuil, de l’Étang, de l’Hermitage-les-Bains, de Plateau Caillou et Du Guillaume.Découvrez ci-dessous la filière de recyclage des piles en vidéo. Ces images très instructives vous monteront l’utilité de cette démarche écologique. Et vous convaincront peut-être d’effectuer ce geste citoyen pour l’environnement.Si vous ne le saviez pas, toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent. Même celles qui sont rechargeables. 80% des métaux contenus dans ces équipements sont extraits puis réutilisés. Vous pouvez également inciter vos voisins, collègues et les membres de votre famille à adopter les mêmes bons réflexes que vous.Pensez aussi à retirer de vos appareils les piles et les batteries. Plus d’informations à retrouver sur le site dédié.