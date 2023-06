Faites entendre votre voix aux États Généraux des Mobilités au Centre des Arts et de la Culture – CIMENDEF à Saint-Paul

Partagez vos idées et vos attentes en participant à la toute première réunion publique qui aura lieu dans le Bassin Ouest : Lundi 26 juin 2023 à 17 h30 au Centre des Arts et de la Culture – CIMENDEF

Cette démarche permettra aux Réunionnaises et aux Réunionnais de mieux comprendre les enjeux de déplacements et d’aménagement du Territoire, de faire le point sur les attentes et les priorités en matière de mobilités et de formuler des propositions.Les États Généraux des Mobilités, c’est le rendez-vous citoyen incontournable pour décider collectivement des mobilités que nous voulons pour La Réunion ! Faites entendre votre voix sur les différents moyens de participation : questionnaire, carte interactive, Ron Kozé des Mobilités, mur de contributions, réunions publiques, caravane… Toutes les informations sont à retrouver sur le site: www.consultation-mobilites.re