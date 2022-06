Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Faites de La Musique - Chorale des écoles & Programme

La Chorale des écoles

21 Juin à 10h, Parc du 20 Décembre



La Mairie de Saint Leu, l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO), l’Inspecteur de circonscription ainsi que les élèves et les enseignants des écoles de Saint-Leu et Trois Bassins sont ravis de vous convier au concert des "chorales cycle 3" qui aura lieu :



le Mardi 21 juin 2022 à 10h, au Parc du 20 décembre



Ce ne sont pas moins de 650 élèves de cycle 3 des écoles de Mario Hoarau, Bras Mouton, Pointe des Châteaux, St Leu Centre, Etang St Leu, Le Plate, Piton A, Estella Clain, Bois Joli Cœur et Souris Blanche qui se produiront pour l'occasion.



Ils seront accompagnés sur scène par les musiciens intervenants à l'EAIO, Sylvia Pellegrini, Henry Dufour, Thomas Begrand. Un projet artistique intitulé « La couleur des sentiments » conduit par Sylvia Pellegrini et Henry Duffour.



Davy Sicard nous fera également l'honneur d'être présent pour accompagner la chorale de l'Ecole Estella Clain.



Les élèves et l'équipe organisatrice sont impatients de partager ce moment musical avec vous.



Espérant vous compter parmi nous en cette fête de la musique!

Faites de la Musique avec les talents de Saint-Leu

21 Juin à partir de 17h30, Parvis de la Mairie



La Municipalité a choisi de revenir à l’esprit premier de la Fête de la Musique en accordant une place particulière aux pratiques des passionnés et des amateurs.



A partir de 17h30, le public pourra retrouver les talents de Saint-Leu sur la scène du parvis de la Mairie :



- EMA : prestation des élèves de l'Ecole des Musiques Actuelles

- ZAMA : restitution des ateliers menés dans les quartiers avec l'Ecole Artistique Intercommunale de l'Ouest

- FLORENTIN

- MALAKAF

- DANY M.

- OLIVIA ( répertoire de chants malgaches)



Comme l’a si bien dit Maurice Fleuret, compositeur et journaliste français, organisateur de festivals de musique : “Faites la fête. Faites de la Musique !”



Alon, alon !







Faites de la Musique dans les médiathèques de Saint-Leu

Du 21 au 25 Juin



Les médiathèques de Saint-Leu vous proposent des concerts gratuits et des ateliers autour du chant et de la musique du 21 au 25 Juin :



CONCERTS



21 Juin : Emmanuel Turpin & Cie - Médiathèque Baguett’ à 16h

22 Juin : Tias - Médiathèque Roger Poudroux à 14h

25 Juin : Ti Forro - Médiathèque Baguett’ à 16h





ATELIERS



21 Juin : Rencontre intergénérationnellle avec Mm. Baptisto & Lacaille - Médiathèque Baguett’ à 16h

22 Juin : Bébés lecteurs en musique - Médiathèque Baguett’ 0-16 mois : 9h30 / 16-24 mois : 10h

22 Juin : Création musicale - Médiathèque Baguett’ à 15h pour enfants dès 7 ans

22 Juin : Chant & musique - Médiathèque Baguett’ à 16h15 pour enfants dès 8 ans





+ Réservez vite votre place au :

- 0262 45 79 00 pour la Médiathèque Baguett'

- 0262 26 26 74 pour la Médiathèque Roger Poudroux





Dans la même rubrique : < > Noces de diamant des époux Hodgi Restauration scolaire : menu du 20 au 24 juin à St-Leu